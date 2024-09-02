Стали известны подробности нового проекта режиссера «Драйва»

Съемки начнутся в японском Токио в начале 2025 года. Новый фильм будет первой полнометражной работой Рефна за последние 8 лет. За эти годы постановщик успел выпустить два сериала — «Слишком стар, чтобы умереть молодым» для Amazon и «Ковбой из Копенгагена» для Netflix.