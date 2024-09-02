55-летняя Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку фестиваля в Венеции

55-летняя Кейт Бланшетт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел 30 августа в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами. Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты — легкие локоны.