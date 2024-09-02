Венецианские дневники: пикантная Кидман, старомодный Лоу

Какие сюжеты Венеция подхватывает за Каннами, «Сандэнсом» и даже Выборгом? Как фестиваль поддерживает тренд на «Слово пацана»? И почему эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман — максимально неловкое кино? Об этом, а также о воскрешенной Монике Беллуччи в «Битлджусе Битлджусе» и старомодном детективе с Джудом Лоу «Безмолвное братство», узнаете из нового выпуска Венецианских дневников. Приятного просмотра!