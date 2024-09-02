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Венецианские дневники: пикантная Кидман, старомодный Лоу

Во втором выпуске видеодневников Егора Москвитина рассказываем о тенденциях и темах Венецианского кинофестиваля 2024

Венецианская Мостра в самом разгаре, а кинокритик и ведущий шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин продолжает день и ночь смотреть фильмы и уже делится своими любопытными наблюдениями о прослеживающихся тенденциях фестиваля.

Какие сюжеты Венеция подхватывает за Каннами, «Сандэнсом» и даже Выборгом? Как фестиваль поддерживает тренд на «Слово пацана»? И почему эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман — максимально неловкое кино? Об этом, а также о воскрешенной Монике Беллуччи в «Битлджусе Битлджусе» и старомодном детективе с Джудом Лоу «Безмолвное братство», узнаете из нового выпуска Венецианских дневников. Приятного просмотра!