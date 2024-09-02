41-летняя Энн Хэтэуэй показала честное фото без макияжа

Голливудская актриса и продюсер Энн Хэтэуэй показала, как на самом деле выглядит ее лицо без макияжа. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
41-летняя Энн Хэтэуэй была запечатлена с пластырями в виде разноцветных звездочек, которые используются для заживления прыщей. Актриса не стала краситься и делать укладку. Знаменитость позировала в солнцезащитных очках сидя в автомобиле.
Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и других.
Ранее Энн Хэтэуэй заметили отдыхающей на яхте в Греции. Актриса вместе с семьей провела время на роскошной яхте.