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41-летняя Энн Хэтэуэй показала честное фото без макияжа

Актриса выложила фото с пластырями от акне

Голливудская актриса и продюсер Энн Хэтэуэй показала, как на самом деле выглядит ее лицо без макияжа. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Энн Хэтэуэй, фото: соцсети
Энн Хэтэуэй, фото: соцсети

41-летняя Энн Хэтэуэй была запечатлена с пластырями в виде разноцветных звездочек, которые используются для заживления прыщей. Актриса не стала краситься и делать укладку. Знаменитость позировала в солнцезащитных очках сидя в автомобиле.

Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и других.

Ранее Энн Хэтэуэй заметили отдыхающей на яхте в Греции. Актриса вместе с семьей провела время на роскошной яхте.