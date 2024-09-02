Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России за выходные

Третью позицию занял французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого», который собрал 21,4 миллиона рублей за выходные. Сюжет следит за миллиардером Ларго Винчем, который должен разобраться в связи между похищением сына, обвинениями и разрушением своей бизнес-империи, чтобы противостоять таинственному врагу и спасти своего ребенка.