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Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России за выходные

«Лунтик: Возвращение домой» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Российский мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ, заработав 115,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные предоставлены порталом kinobusiness.com за период с 29 августа по 1 сентября.

Режиссером картины стал Константин Бронзит, а озвучили персонажей Алла СлынькоЮлия ЗоркинаОлег КуликовичВалерий СмекаловАнатолий Петров и Юлия Рудина. В сюжете Лунтик и его друзья отправляются на поиски своей мамы и стремятся вернуться домой на Луну.

На втором месте оказался боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса, который собрал 43,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает об Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную. В проекте приняли участие: Билл СкарсгардFKA TwigsДэнни ХьюстонЛаура БирнДжордан БолджерСами БуажилаИзабелла Вэй и Дэвид Боулз.

Третью позицию занял французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого», который собрал 21,4 миллиона рублей за выходные. Сюжет следит за миллиардером Ларго Винчем, который должен разобраться в связи между похищением сына, обвинениями и разрушением своей бизнес-империи, чтобы противостоять таинственному врагу и спасти своего ребенка.

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