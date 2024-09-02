Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России за выходные

Российский мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ, заработав 115,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные предоставлены порталом kinobusiness.com за период с 29 августа по 1 сентября.
Режиссером картины стал Константин Бронзит, а озвучили персонажей Алла Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Валерий Смекалов, Анатолий Петров и Юлия Рудина. В сюжете Лунтик и его друзья отправляются на поиски своей мамы и стремятся вернуться домой на Луну.
На втором месте оказался боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса, который собрал 43,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает об Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную. В проекте приняли участие: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Сами Буажила, Изабелла Вэй и Дэвид Боулз.
Третью позицию занял французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого», который собрал 21,4 миллиона рублей за выходные. Сюжет следит за миллиардером Ларго Винчем, который должен разобраться в связи между похищением сына, обвинениями и разрушением своей бизнес-империи, чтобы противостоять таинственному врагу и спасти своего ребенка.