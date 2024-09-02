Светлана Дружинина вышла на связь после новостей о госпитализации

Только 1 сентября Дружинина вновь вышла на связь. «Добрый вечер, друзья! Мы живем в очень многоликое время, множество информации буквально падает на нас со всех сторон. Фейки ожидают нас повсюду — особенно неприятно, когда неверную информацию вещают с центральных каналов. Будем жить долго и счастливо! Здоровья и Победы над всеми врагами», — обратилась она к своим подписчикам.