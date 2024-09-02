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Мария Машкова попросила зрителей посетить ее спектакль в США

По словам актрисы, ей очень важен полный зал
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Мария Машкова обратилась к своим подписчикам с просьбой поддержать ее спектакль в США. Она поделилась этой новостью в социальных сетях.

По словам Марии, ей очень важен полный зал. Дочь известного актера Владимира Машкова даже пообещала обняться и поцеловаться со зрителями.

«Миленькие, родненькие, ну, давайте, поднажмите. Вы первый город в нашем заключительном туре по Америке», — написала артистка.

В данный момент актриса сосредоточена на своей карьере в США и участвует в спектакле «Надеждины», где играет главную роль. Однако Машкова с грустью признает, что ей не хватает общения с «восхитительными российскими актерами», которые, по ее мнению, выступают в замечательных московских театрах.

Мария Машкова не поддержала спецоперацию на Украине и выразила свое негативное мнение по этому поводу. Она недавно переехала в США вместе с мужем и детьми, получила американский паспорт и отказалась от своего отчества.