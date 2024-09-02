Мария Машкова попросила зрителей посетить ее спектакль в США

В данный момент актриса сосредоточена на своей карьере в США и участвует в спектакле «Надеждины», где играет главную роль. Однако Машкова с грустью признает, что ей не хватает общения с «восхитительными российскими актерами», которые, по ее мнению, выступают в замечательных московских театрах.