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Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

Виктория Антонова выложила фото в соцсети

В сети появилось редкое совместное фото актера Александра Петрова с супругой. Снимок опубликовала в соцсети его жена Виктория Антонова.

Александр Петров и Виктория Антонова, фото: соцсети
Александр Петров и Виктория Антонова, фото: соцсети

Пост, в котором супруга Петрова разместила фотографию, дополнен комментарием: «Август, лето». На кадре супруги позируют в черном, прижимаясь щека к щеке. Петров стоит в луче софита, в то время как лицо Антоновой залито красным светом.

Среди других фото, опубликованных в сети, — виды леса, пруда и справка о положительных результатах теста на коронавирус. Кроме того, Антонова опубликовала снимок, на котором запечатлела шов на колене.

О женитьбе артиста стало известно в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.

Ранее Александр Петров рассказал о семейной жизни с Викторией Антоновой.