Советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину не пригласили на свадьбу единственной внучки. Накануне 25-летняя Анастасия Талызина и Сергей Новосад отметили бракосочетание в одном из московских ресторанов.
Для гостей торжества молодожены организовали целый банкет, однако позвать на него знаменитую бабушку невесты не удосужились.
Как выяснилось, 89-летняя актриса даже не знала о планируемом торжестве и была уверена, что после ЗАГСа новоиспеченные супруги сразу поехали в аэропорт.
«Внучка сейчас улетела на родину своего мальчика. Они свадьбу не играли, они зарегистрировали брак и улетели в Иркутск», — сказала она журналистам НТВ.
Узнав же, что свадьба все-таки состоялась, призналась, что очень грустит из-за того, что не оказалась в списке приглашенных.
Анастасия Талызина и Сергей Новосад познакомились в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг».
Ранее Анастасия Талызина стала героиней блиц-интервью Кино Mail и рассказала о своей новой героине, любимых сериалах и об их запойном просмотре.