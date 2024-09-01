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Валентину Талызину не пригласили на свадьбу единственной внучки

Актриса не знала о планируемом торжестве
Валентина Талызина
Валентина ТалызинаИсточник: Starface

Советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину не пригласили на свадьбу единственной внучки. Накануне 25-летняя Анастасия Талызина и Сергей Новосад отметили бракосочетание в одном из московских ресторанов.

Для гостей торжества молодожены организовали целый банкет, однако позвать на него знаменитую бабушку невесты не удосужились.

Как выяснилось, 89-летняя актриса даже не знала о планируемом торжестве и была уверена, что после ЗАГСа новоиспеченные супруги сразу поехали в аэропорт.

«Внучка сейчас улетела на родину своего мальчика. Они свадьбу не играли, они зарегистрировали брак и улетели в Иркутск», — сказала она журналистам НТВ.

Узнав же, что свадьба все-таки состоялась, призналась, что очень грустит из-за того, что не оказалась в списке приглашенных.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад познакомились в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг». 

Ранее Анастасия Талызина стала героиней блиц-интервью Кино Mail и рассказала о своей новой героине, любимых сериалах и об их запойном просмотре.