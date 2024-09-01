Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля»

Известный белорусский актер Георгий Малявский ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива».
Причины смерти актера пока не раскрываются.
Малявский начал актерскую карьеру в 1971 году. Он известен по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Чернобыль», «Мухтар. Новый след», «Повышая градус», «Дела житейские» и др.
Актер служил в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске. С 1971 года — в Купаловском театре. В 1970 году Малявский окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института.