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Джордж Мартин раскритиковал приквел «Игры престолов»

Писатель заявил, что недоволен сериалом «Дом Дракона»

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняты сериалы «Игра престолов» и «Дом Дракона», раскритиковал новый сериал HBO. О недовольстве он заявил в личном блоге.

По словам Мартина, с сериалом «Дом Дракона» — приквелом фантастического проекта «Игра престолов» — что-то пошло не так.

«Мне нужно написать обо всем, что пошло не так с “Домом Дракона”, и я это сделаю. Но не сегодня», — написал он.

Известно, что недавно Мартин, который является соавтором и исполнительным продюсером сериала, хвалил четвертый эпизод сериала за эффектно снятую сцену битвы драконов.

«Были ли битвы драконов, подобные этой?» — размышлял он.

Также писатель похвалил сценаристов сериала за придуманный ими эпизод в первых сериях второго сезона. 