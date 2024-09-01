Джордж Мартин раскритиковал приквел «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняты сериалы «Игра престолов» и «Дом Дракона», раскритиковал новый сериал HBO. О недовольстве он заявил в личном блоге.
По словам Мартина, с сериалом «Дом Дракона» — приквелом фантастического проекта «Игра престолов» — что-то пошло не так.
«Мне нужно написать обо всем, что пошло не так с “Домом Дракона”, и я это сделаю. Но не сегодня», — написал он.
Известно, что недавно Мартин, который является соавтором и исполнительным продюсером сериала, хвалил четвертый эпизод сериала за эффектно снятую сцену битвы драконов.
«Были ли битвы драконов, подобные этой?» — размышлял он.
Также писатель похвалил сценаристов сериала за придуманный ими эпизод в первых сериях второго сезона.