Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Русская девушка» Джонни Деппа показала фото с ним

Юлия Власова поделилась снимком в соцсети
Юлия Власова и Джонни Депп, фото: соцсети
Юлия Власова и Джонни Депп, фото: соцсети

Модель Юлия Власова опубликовала фото с Джонни Деппом.

«Русская девушка» голливудского актера выложила совместные фотографии с ним в соцсети и намекнула, что между ними только дружба. Хотя на снимке актер обнимал модель.

«Мой дорогой друг. Не верьте всему, что видите в интернете», — написала модель.

Несколько недель назад актера заметили с моделью в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.

Позже Власова выложила пост об отношениях и попросила не беспокоить ее.

«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — написала модель.

18 июля Юлия Власова впервые рассказала про роман с Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Она призналась, что считает актера весьма «интересным, загадочным и непредсказуемым».