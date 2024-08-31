«Русская девушка» Джонни Деппа показала фото с ним

Модель Юлия Власова опубликовала фото с Джонни Деппом.
«Русская девушка» голливудского актера выложила совместные фотографии с ним в соцсети и намекнула, что между ними только дружба. Хотя на снимке актер обнимал модель.
«Мой дорогой друг. Не верьте всему, что видите в интернете», — написала модель.
Несколько недель назад актера заметили с моделью в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.
Позже Власова выложила пост об отношениях и попросила не беспокоить ее.
«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — написала модель.
18 июля Юлия Власова впервые рассказала про роман с Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Она призналась, что считает актера весьма «интересным, загадочным и непредсказуемым».