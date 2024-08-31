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Джоли уже не та? 13 самых любопытных фильмов Венецианского фестиваля 2024

Стартуем с кинодневниками Егора Москвитина — прямиком со старейшего киносмотра мира

Кино Mail совместно с VK Creative отправили кинокритика и одного из ведущих нашего шоу-подкаста PROсмотрено Егора Москвитина на Венецианский кинофестиваль 2024. Почему его? Потому что только он готов круглыми сутками смотреть кино и говорить о нем.

В первом выпуске «Венецианских дневников» — 13 самых любопытных, по мнению Егора, картин смотра. Среди них, к примеру, драма с Анджелиной Джоли «Мария» и триллер «Одинокие волки» с Брэдом Питтом. Так ли хороша актриса в роли оперной дивы, и встретится ли она на красной дорожке с экс-супругом? Об этом и многом другом — в нашем видео.