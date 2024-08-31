Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «Табор уходит в небо» рассказала о романе с Лотяну

Актриса Светлана Тома призналась, что прощала измены режиссеру
Светлана Тома
Светлана ТомаИсточник: PersonaStars

Звезда фильма «Табор уходит в небо», заслуженная артистка России Светлана Тома рассказала о романе с режиссером Эмилем Лотяну. Ее цитирует aif.ru.

После расставания Тома сохранила дружбу со снявшим прославившую ее картину Лотяну. Она намекнула, что прощала ему измены, необходимые для вдохновения.

«Эмиль был человеком увлекающимся, черпал энергию в женщинах. И надо было его хорошо знать, чтобы принимать это увлечение», — говорит она.

По словам Светланы Тома, она понимала, что нужно режиссеру.

«Любые ограничения, рамки подрезали ему крылья. Он был не для женщин, которые ревнуют», — делится 77-летняя актриса.

При этом, подчеркнула Тома, режиссер был не развратным, а свободным, о чем и снимал свои картины.

Ранее дочь Светланы Тома призналась, что находилась в тени знаменитой мамы.