Хаяо Миядзаки стал лауреатом «азиатской Нобелевской премии»

Азиатский аналог Нобелевской премии был учрежден в 1957 году. Она названа именем президента Филиппин Рамона Магсайсая, который погиб в том же году в результате авиакатастрофы. С тех пор она была вручена более чем 300 людям, объединениям и организациям в Азии, церемония проводится ежегодно.