Наталья Андрейченко вернулась в Россию впервые с начала СВО

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявляет, что Андрейченко вернулась в Москву впервые с начала спецоперации. Она уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему тогдашнему супругу Максимилиану Шеллу. А с 2012 года актриса живет в Мексике, практикует сыроедение, занимается йогой и увлекается буддизмом.