Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Позже полицейские установили подозреваемых в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков. Оказалось, что в день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.