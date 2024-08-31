Анджелина Джоли расплакалась после восьмиминутных оваций в Венеции

Актриса Анджелина Джоли расплакалась после того, как фильм «Мария» удостоился восьмиминутных оваций на премьере в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщает NME.
Как сообщает издание, первые рецензии критиков говорят о том, что Джоли исполнила в ленте одну из своих лучших ролей.
Документальный фильм «Мария» снял чилийский режиссер Пабло Ларраин. Байопик рассказывает о жизни всемирно известной оперной певицы Марии Каллас, роль которой досталась Джоли. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»), Альба Рорвахер («Идеальные незнакомцы»), Коди Смит-МакФи («Планета обезьян: Революция») и др.
До этого Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению ради роли в «Марии». Также актрисе пришлось петь на сцене парижского театра «Ла Скала», хотя ранее, признавалась Джоли, она никогда не пела на публике.