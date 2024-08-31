Анджелина Джоли расплакалась после восьмиминутных оваций в Каннах

До этого Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению ради роли в «Марии». Также актрисе пришлось петь на сцене парижского театра «Ла Скала», хотя ранее, признавалась Джоли, она никогда не пела на публике.