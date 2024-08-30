Екатерина Волкова и другие на премьере нового фильма с Асмус

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Обе Две» режиссера Владимира Котта. Вместе с ним картину представили актеры — Таисья Калинина, Ела Санько и Максим Карушев.
Однако Кристина Асмус, исполнительница главной роли, на премьере не появилась. Во время съемок картины актриса нередко жаловалась на плохое самочувствие. Так, однажды ей стало плохо из-за сигареты — по сюжету, ее героиня курит, сама же актриса на тот момент уже 8 месяцев как избавилась от пагубной привычки. Кроме того, после работы над сценой в водоеме Асмус попала в больницу с ротавирусом.
Гостями премьеры стали Екатерина Волкова, Анна Калашникова, Александр и Михаил Котт, Ольга Сухарева и многие другие.
Создатели фильма признались, что премьера переносилась несколько раз: «Прокат переносился несколько раз, но я очень рад, что, в конечном счете, мы выходим именно в сентябре!» — отметил Владимир Котт, обращаясь к первым зрителям.
В центре сюжета фильма — дерзкая 14-летняя девушка Глаша (Таисья Калинина), которую после смерти родителей воспитывает бабушка (Ела Санько). Когда женщина умирает, опекуном Глаши должна стать строгая тетка Валя (Валентина Мазунина).
Жить по правилам родственницы девушка не собирается, поэтому отправляется к тете Ане (Кристина Асмус) в Москву. Однако та не готова воспитывать подростка, ведь все свои силы главная героиня вкладывает в то, чтобы самой стать матерью.
Решив отвезти племянницу старшей сестре, Аня отправляется в увлекательное путешествие, благодаря которому и она, и Глаша изменят свои представления о жизни и о самих себе.
В широкий прокат фильм «Обе Две» выходит 5 сентября.