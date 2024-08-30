Екатерина Волкова и другие на премьере нового фильма с Асмус

Однако Кристина Асмус, исполнительница главной роли, на премьере не появилась. Во время съемок картины актриса нередко жаловалась на плохое самочувствие. Так, однажды ей стало плохо из-за сигареты — по сюжету, ее героиня курит, сама же актриса на тот момент уже 8 месяцев как избавилась от пагубной привычки. Кроме того, после работы над сценой в водоеме Асмус попала в больницу с ротавирусом.