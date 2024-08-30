Марина Александрова показала фото с детьми в свой день рождения

Марина Александрова в честь своего дня рождения — 29 августа ей исполнился 41 год — опубликовала серию фотографий, которые были сделаны во время семейного путешествия в Лондон. На одном из кадров актриса была запечатлена с детьми — 12-летним сыном Андреем и восьмилетней дочерью Екатериной — и знаменитым актером Дастином Хоффманом, которого они встретили во время прогулки.
«Мой мир соткан из каникул, на которые я всегда нахожу время, какие бы проекты ни просили лето, оно мое, потому что сначала Бог, потом семья, а потом работа… Живу так много лет, и может быть, в этом и заключается моя гармония и моя любовь к жизни, про которую меня всегда спрашивают», — отметила звезда сериала «Екатерина».
Актриса добавила, что в жизни бывает намного интереснее, чем в самом лучшем сценарии, и поблагодарила людей, которые восхищают и окружают ее.
Во время путешествия с семьей в Лондоне она успела посетить местные достопримечательности и побывать на футбольном стадионе.
Напомним, Марина Александрова 13 лет счастлива в отношениях с режиссером Андреем Болтенко. В этом браке у нее родились сын Андрей и дочь Екатерина.