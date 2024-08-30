Марина Александрова показала фото с детьми в свой день рождения

«Мой мир соткан из каникул, на которые я всегда нахожу время, какие бы проекты ни просили лето, оно мое, потому что сначала Бог, потом семья, а потом работа… Живу так много лет, и может быть, в этом и заключается моя гармония и моя любовь к жизни, про которую меня всегда спрашивают», — отметила звезда сериала «Екатерина».