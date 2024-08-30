Американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Сандра Буллок попала в объективы папарацци на костылях при выходе после физиотерапии. Об этом сообщает Daily Mail.
60-летнюю Сандру Буллок заметили на костылях после процедуры в клинике. Однако актриса никак не прокомментировала эту ситуацию, и поклонники начали обсуждение в соцсетях.
«Выглядит болезненно», «Что с ней случилось?», «Она давно не появлялась на публике», — написали они в комментариях.
Недавно обсуждали возможное воссоединение Сандры Буллок и ее бывшего возлюбленного Брайана Рэндалла. Еще в ноябре 2022 года инсайдер рассказывал, что причиной для разрыва стали расхождения во взглядах Буллок и Рэндалла на брак.
«Широко известно, что Брайан хотел узаконить отношения с Сандрой, но она не видела необходимости идти по этому пути. Со временем это стало серьезной проблемой», — сообщил он.
Отмечается, что Брайан хотел не только жениться на Сандре, но и усыновить ее детей, что смутило ее не меньше. Дело в том, что актриса уже боролась за опеку над сыном Луи с первым супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, поэтому теперь опасается, что история может повториться.
Ранее Сандра Буллок рассказала, с кем мечтает сняться в одном фильме.