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60-летнюю Сандру Буллок заметили на костылях

Актрису сфотографировали выходящей из клиники после процедур

Американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Сандра Буллок попала в объективы папарацци на костылях при выходе после физиотерапии. Об этом сообщает Daily Mail.

Сандра Буллок
Сандра БуллокИсточник: Legion-Media.ru

60-летнюю Сандру Буллок заметили на костылях после процедуры в клинике. Однако актриса никак не прокомментировала эту ситуацию, и поклонники начали обсуждение в соцсетях.

«Выглядит болезненно», «Что с ней случилось?», «Она давно не появлялась на публике», — написали они в комментариях.

Недавно обсуждали возможное воссоединение Сандры Буллок и ее бывшего возлюбленного Брайана Рэндалла. Еще в ноябре 2022 года инсайдер рассказывал, что причиной для разрыва стали расхождения во взглядах Буллок и Рэндалла на брак.

«Широко известно, что Брайан хотел узаконить отношения с Сандрой, но она не видела необходимости идти по этому пути. Со временем это стало серьезной проблемой», — сообщил он.

Отмечается, что Брайан хотел не только жениться на Сандре, но и усыновить ее детей, что смутило ее не меньше. Дело в том, что актриса уже боролась за опеку над сыном Луи с первым супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, поэтому теперь опасается, что история может повториться.

Ранее Сандра Буллок рассказала, с кем мечтает сняться в одном фильме