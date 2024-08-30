Барри Кеоган снимется в продолжении «Острых козырьков»

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было отснято шесть сезонов. В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвало «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года. В 2019-м шоу было удостоено премии National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».