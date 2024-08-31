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Сериал на выходные: залитый солнцем детектив с забавной сыщицей

Рассказываем про сериал «Расследования мадам Блан», действие которого происходит в очаровательной деревне на юге Франции, а главная героиня сочетает в себе способности сыщика и антиквара

Джин Уайт, эксперт по антиквариату из Манчестера, осталась одна после неожиданной смерти мужа. Она прилетает на юг Франции за его телом и с удивлением обнаруживает, что у ее любимого Рори была вторая жена и вторая жизнь.

Решив остаться в чудесной французской деревне, Джин пытается разобраться в странных обстоятельствах гибели изменника и обманщика. Подозрение вызывают и послания с угрозами, которые начали приходить от загадочной второй супруги. Одновременно с этим Джин предлагает свои услуги в качестве специалиста по древностям местной полиции и вовлекается в расследование нескольких убийств.

Неунывающую и очень любопытную героиню в исполнении британки Сэлли Линдсэй ждут невероятные похождения, о которых она раньше и не помышляла.

Каждый кадр сериала «Расследования мадам Блан» пронизывают солнечные лучи, дарящие ощущение уюта и радости. При этом сюжетные повороты крепко держат в напряжении, а небольшие исторические справки, появляющиеся в каждом эпизоде, могут заворожить даже тех, кто не увлекается предметами старины.

Расследования мадам Блан
Расследования мадам Блан
2021/США, Ирландия, Мальта, Великобритания
18+
драма
детектив