Джин Уайт, эксперт по антиквариату из Манчестера, осталась одна после неожиданной смерти мужа. Она прилетает на юг Франции за его телом и с удивлением обнаруживает, что у ее любимого Рори была вторая жена и вторая жизнь.
Решив остаться в чудесной французской деревне, Джин пытается разобраться в странных обстоятельствах гибели изменника и обманщика. Подозрение вызывают и послания с угрозами, которые начали приходить от загадочной второй супруги. Одновременно с этим Джин предлагает свои услуги в качестве специалиста по древностям местной полиции и вовлекается в расследование нескольких убийств.
Неунывающую и очень любопытную героиню в исполнении британки Сэлли Линдсэй ждут невероятные похождения, о которых она раньше и не помышляла.
Каждый кадр сериала «Расследования мадам Блан» пронизывают солнечные лучи, дарящие ощущение уюта и радости. При этом сюжетные повороты крепко держат в напряжении, а небольшие исторические справки, появляющиеся в каждом эпизоде, могут заворожить даже тех, кто не увлекается предметами старины.