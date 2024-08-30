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Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

Лиза Арзамасова поделилась в соцсетях фото в белом платье

Российская актриса Лиза Арзамасова восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

Звезда сериала «Папины дочки» разместила снимок, на котором предстала в белом платье, расшитом декоративными ветками с лепестками, с расклешенной юбкой и на широких бретелях. Помимо этого, актриса распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Наряд она дополнила белым клатчем.

Поклонники оценили внешность актрисы в комментариях под постом. «Лиза, вы в отличной форме», «Вы прекрасно выглядите, хотя совсем мало времени отдохнули», «Браво. Красавица, как будто не было дня рождения дочери», «Лиза, вы выглядите посвежевшей», — написали они.

Напомним, 8 августа актриса родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.