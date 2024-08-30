Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

Поклонники оценили внешность актрисы в комментариях под постом. «Лиза, вы в отличной форме», «Вы прекрасно выглядите, хотя совсем мало времени отдохнули», «Браво. Красавица, как будто не было дня рождения дочери», «Лиза, вы выглядите посвежевшей», — написали они.