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Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Таллула отметила, что все встречи семьи «наполнены любовью»
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула рассказала о его состоянии. Ее цитирует E! News.

«Состояние у папы то же самое. Пока не происходит никаких изменений. При его диагнозе это просто отлично. Ему трудно, но болезнь создала для нас новые возможности для проявлений любви к семье», — поделилась она, отметив, что все встречи семьи «наполнены любовью».

О прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

Ранее Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. 