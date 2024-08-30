Прилучный раскрыл отношение жены к его участию в откровенных сценах

Павел Прилучный рассказал, как супруга, актриса Зепюр Прилучная-Брутян, относится к его участию в откровенных сценах, в частности в сериале «Жизнь по вызову». 36-летний актер признался, что жена не ревнует его, а он никогда не давал для этого поводов.