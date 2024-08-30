Прилучный раскрыл отношение жены к его участию в откровенных сценах

Павел Прилучный рассказал, как супруга, актриса Зепюр Прилучная-Брутян, относится к его участию в откровенных сценах, в частности в сериале «Жизнь по вызову». 36-летний актер признался, что жена не ревнует его, а он никогда не давал для этого поводов.
«Ревность возникает от неуверенности в себе и неуверенности в партнере. У моей жены такой черты в характере нет, а поводов для сомнений я не даю и не собираюсь», — рассказал Прилучный в интервью изданию The Voice.
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Пара оформила свои отношения в мае 2022 года, а спустя несколько месяцев сыграла свадьбу.
В 2023-м у супругов родился сын Микаэль. Прилучная-Брутян также подружилась с детьми Прилучного, сыном Тимофеем и дочерью Мией, которые родились в его первом браке с Агатой Муцениеце.
Напомним, 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову», в котором Мэджик, герой Павла Прилучного, будет мстить тем, кто причастен к смерти его дочери. У героя также появится новая партнерша, с которой у него складываются не только рабочие, но и романтические отношения.