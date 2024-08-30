Рыжий цвет локонов никогда не остается незамеченным. Яркие переливающиеся на солнце пряди притягивают взгляды. По статистике, всего около двух процентов людей на планете обладают огненными оттенками волос, чем вызывают и восхищение, и зависть. Составили подборку с самыми известными обольстительными рыжеволосыми актрисами.
Николь Кидман
Рыжий цвет локонов никогда не остается незамеченным. Яркие переливающиеся на солнце пряди притягивают взгляды. По статистике, всего около двух процентов людей на планете обладают огненными оттенками волос, чем вызывают и восхищение, и зависть. Составили подборку с самыми известными обольстительными рыжеволосыми актрисами.
Николь Кидман
Николь Кидман — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых актрис Голливуда. От природы у нее роскошные рыжие кудри. Сейчас она предпочитает их обесцвечивать и выпрямлять, но это не портит ее образ, а выглядит даже гармонично. В своих первых работах в кино Николь появлялась именно со своим натуральным цветом волос.
Джулианна Мур
Актриса известна не только богатой фильмографией и своим талантом, но и огненным оттенком волос. Звезда триллера «Ганнибал» также написала серию детских книг о девочке с веснушками, которая очень выделяется на фоне сверстников. Так она поддержала своего сына, который комплексовал из-за рыжих волос и своей конопатости.
Джессика Честейн
Сыгравшая одну из главных ролей в научно-фантастической эпопее «Интерстеллар» Джессика Честейн не изменяет своему естественному цвету волос. Застенчивая в детстве и ставшая одной из самых стильных звезд современности, когда-то она считала себя некрасивой из-за веснушек и рыжих локонов. Этот стереотип поддерживали и на кастингах, и на кинопробах, однако это не помешало Джессике добиться успеха и признания, не переделывая себя.
Айла Фишер
Белая кожа, огненные волосы и глубокие карие глаза стали когда-то пропуском в мир рекламы для девятилетней Айлы Фишер. Больше известная по фильму «Шопоголик», она остается верной своему внешнему образу. В ее личной жизни тоже царит стабильность — миниатюрная красавица уже 14 лет замужем за комиком Сашей Бароном Коэном, вместе они воспитывают трех детей.
Марсия Кросс
Невероятную популярность принесла актрисе роль в сериале «Отчаянные домохозяйки». Если в фильме рыжеволосая Бри Ван де Камп не знает, что такое беспорядок в доме, то в реальности актриса Марсия Кросс не так педантична. Она мечтала о семье и детях еще в 20 лет, но удача долгое время сопровождала ее только в работе. Марсия нашла свое счастье и стала матерью лишь после 40 — вместе с Томом Махони они воспитывают девочек—близнецов.
Линдси Лохан
Скандальная актриса и певица запомнилась не столько своей фильмографией, сколько отвязными выходками. Рыжеволосая бойкая девчушка отлично сыграла в фильме «Ловушка для родителей», а позже в «Чумовой пятнице» и других фильмах, стала набирать все большую популярность, записывала песни. Но с возрастом она пристрастилась к запрещенным веществам и разгульному образу жизни, что негативно сказалась на карьере и ее здоровье. Сейчас Линдси Лохан живет в Дубае с мужем Бадером Шаммасом, воспитывает сына Луай и делает попытки вернуться в киноиндустрию.
Карен Гиллан
Дебют актрисы состоялся в 2006 году — она снялась в одном из эпизодов сериала «Ребус: Висячий сад». Обладая ростом 180 см и роскошными медно-рыжими волосами Карен имела успех в модельной индустрии. Популярность пришла к ней после роли в сериале «Доктор Кто», а живая и запоминающаяся игра в «Стражах Галактики» и сиквеле «Джуманджи» подарила ей любовь зрителей.
Николь Кидман — одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых актрис Голливуда. От природы у нее роскошные рыжие кудри. Сейчас она предпочитает их обесцвечивать и выпрямлять, но это не портит ее образ, а выглядит даже гармонично. В своих первых работах в кино Николь появлялась именно со своим натуральным цветом волос.
Джулианна Мур
Актриса известна не только богатой фильмографией и своим талантом, но и огненным оттенком волос. Звезда триллера «Ганнибал» также написала серию детских книг о девочке с веснушками, которая очень выделяется на фоне сверстников. Так она поддержала своего сына, который комплексовал из-за рыжих волос и своей конопатости.
Джессика Честейн
Сыгравшая одну из главных ролей в научно-фантастической эпопее «Интерстеллар» Джессика Честейн не изменяет своему естественному цвету волос. Застенчивая в детстве и ставшая одной из самых стильных звезд современности, когда-то она считала себя некрасивой из-за веснушек и рыжих локонов. Этот стереотип поддерживали и на кастингах, и на кинопробах, однако это не помешало Джессике добиться успеха и признания, не переделывая себя.
Айла Фишер
Белая кожа, огненные волосы и глубокие карие глаза стали когда-то пропуском в мир рекламы для девятилетней Айлы Фишер. Больше известная по фильму «Шопоголик», она остается верной своему внешнему образу. В ее личной жизни тоже царит стабильность — миниатюрная красавица уже 14 лет замужем за комиком Сашей Бароном Коэном, вместе они воспитывают трех детей.
Марсия Кросс
Невероятную популярность принесла актрисе роль в сериале «Отчаянные домохозяйки». Если в фильме рыжеволосая Бри Ван де Камп не знает, что такое беспорядок в доме, то в реальности актриса Марсия Кросс не так педантична. Она мечтала о семье и детях еще в 20 лет, но удача долгое время сопровождала ее только в работе. Марсия нашла свое счастье и стала матерью лишь после 40 — вместе с Томом Махони они воспитывают девочек—близнецов.
Линдси Лохан
Скандальная актриса и певица запомнилась не столько своей фильмографией, сколько отвязными выходками. Рыжеволосая бойкая девчушка отлично сыграла в фильме «Ловушка для родителей», а позже в «Чумовой пятнице» и других фильмах, стала набирать все большую популярность, записывала песни. Но с возрастом она пристрастилась к запрещенным веществам и разгульному образу жизни, что негативно сказалась на карьере и ее здоровье. Сейчас Линдси Лохан живет в Дубае с мужем Бадером Шаммасом, воспитывает сына Луай и делает попытки вернуться в киноиндустрию.
Карен Гиллан
Дебют актрисы состоялся в 2006 году — она снялась в одном из эпизодов сериала «Ребус: Висячий сад». Обладая ростом 180 см и роскошными медно-рыжими волосами Карен имела успех в модельной индустрии. Популярность пришла к ней после роли в сериале «Доктор Кто», а живая и запоминающаяся игра в «Стражах Галактики» и сиквеле «Джуманджи: Зов джунглей» подарила ей любовь зрителей.