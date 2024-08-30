Невероятную популярность принесла актрисе роль в сериале «Отчаянные домохозяйки». Если в фильме рыжеволосая Бри Ван де Камп не знает, что такое беспорядок в доме, то в реальности актриса Марсия Кросс не так педантична. Она мечтала о семье и детях еще в 20 лет, но удача долгое время сопровождала ее только в работе. Марсия нашла свое счастье и стала матерью лишь после 40 — вместе с Томом Махони они воспитывают девочек—близнецов.