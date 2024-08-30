Фильм на вечер: нежная бытовая мелодрама со звездой «Слова пацана»

Саша надеется, что в освободившееся время сможет решить, чем ей заниматься дальше, ведь ее карьера остановилась пять лет назад. Между тем, она соглашается помочь воспитателям с детским спектаклем и знакомится с бизнесменом Егором — папой одной из девочек в группе Вари. Незаметно невинный флирт перетекает в нечто большее, что грозит разрушить сашину семью.