Фильм на вечер: нежная бытовая мелодрама со звездой «Слова пацана»

Саша и Кирилл — молодые родители, которые готовятся к новому этапу в своей жизни: их обожаемая дочка Варя наконец-то идет в детский сад. И если для папы-айтишника ничего особо не поменяется, то для мамы в глубоком декрете это означает долгожданный глоток забытого чувства свободы.
Саша надеется, что в освободившееся время сможет решить, чем ей заниматься дальше, ведь ее карьера остановилась пять лет назад. Между тем, она соглашается помочь воспитателям с детским спектаклем и знакомится с бизнесменом Егором — папой одной из девочек в группе Вари. Незаметно невинный флирт перетекает в нечто большее, что грозит разрушить сашину семью.
«Ячейка общества» — бытовая мелодрама об отношениях двух московских миллениалов, чьи проблемы окажутся знакомы и понятны, пожалуй, любой молодой семье. У режиссера Алены Званцовой получилась очень нежная, акварельными красками выписанная история о хрупкости счастья, которое могут разрушить, казалось бы, незначительные недопонимания и классическая нехватка коммуникации.
Узнаваемые типажи запутавшихся молодых родителей воплощены в талантливых актерских работах — органичный дуэт составляют очаровательно-угловатая Анастасия Красовская, выросшая из «Герды» и «Слова пацана», и Кузьма Котрелев, прославившийся в сериале «ЮЗЗЗ».