Брэдли Купера сняли на отдыхе с Джиджи Хадид

Отмечается, что 29-летняя Хадид и ее 49-летний избранник с ребенком отправились на Сардинию, Италия. Модель предстала на размещенных кадрах в белом кроп-топе, голубых джинсах прямого кроя и зеленой бейсболке, дополнив образ несколькими ожерельями. В свою очередь, Купер выбрал узкую черную футболку и коричневые брюки. Также пару сопровождала мать артиста Глория Кампано.