Брэдли Купера сняли на отдыхе с Джиджи Хадид

Голливудского актера Брэдли Купера и его семилетнюю дочь от российской манекенщицы Ирины Шейк Лею заметили на отдыхе вместе с американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
Отмечается, что 29-летняя Хадид и ее 49-летний избранник с ребенком отправились на Сардинию, Италия. Модель предстала на размещенных кадрах в белом кроп-топе, голубых джинсах прямого кроя и зеленой бейсболке, дополнив образ несколькими ожерельями. В свою очередь, Купер выбрал узкую черную футболку и коричневые брюки. Также пару сопровождала мать артиста Глория Кампано.
Известно, что перед поездкой влюбленные вместе появились на праздновании дня рождения актрисы Блейк Лайвли, которое прошло в особняке певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде, США.
В июле анонимный источник сообщал, что союз Хадид и Купера перерос в полноценные отношения. В августе стало известно, когда Брэдли Купер и Джиджи Хадид сыграют свадьбу.