Первый сезон поражал масштабом и дороговизной: его бюджет составил 715 млн долларов. Во втором сезоне, который вряд ли стал экономнее, хитрый Саурон возвращается и набирается сил, чтобы проконтролировать создание Колец власти. С их помощью злодей намерен подчинить все народы Средиземья, так что силам добра придется объединяться. В продолжении нашумевшего сериала вернутся все герои из первого сезона, в том числе эльфийка Галадриэль.