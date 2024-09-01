«Что делать женщине, если…», 2 сезон
В первом сезоне сериала «Что делать женщине, если…» героиня Елены Лядовой, успешная и привлекательная дама лет сорока, не могла определиться с выбором мужчины и всю дорогу колебалась между брутальным добряком и продвинутым карьеристом. О своих приключениях на интимном фронте она рассказывала лучшей подруге Ларисе (Агриппина Стеклова).
Второй сезон концентрируется на личных проблемах этой самой подруги, муж которой завел сразу двух любовниц. Героиня попытается разобраться в его насыщенной интимной жизни и вернуть мужчину в семью. В сериале по-прежнему занят цвет российского кино: к вернувшимся к своим ролям Гоше Куценко, Антону Филипенко и Александру Робаку добавились Игорь Верник, Елена Николаева, Валери Зоидова и Сергей Епишев.
«Властелин колец: Кольца власти», 2 сезон
Толкинисты всего мира перестали спать по ночам — стартовал второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его события разворачиваются задолго до похода хоббита Фродо Бэггинса в Мордор и рассказывают о том, как появились кольца, принесшие столько проблем.
Первый сезон поражал масштабом и дороговизной: его бюджет составил 715 млн долларов. Во втором сезоне, который вряд ли стал экономнее, хитрый Саурон возвращается и набирается сил, чтобы проконтролировать создание Колец власти. С их помощью злодей намерен подчинить все народы Средиземья, так что силам добра придется объединяться. В продолжении нашумевшего сериала вернутся все герои из первого сезона, в том числе эльфийка Галадриэль.
«Жизнь по вызову», 3 сезон
Стартовал и третий сезон «Жизни по вызову», криминальной драмы с Павлом Прилучным в роли крутого решалы, чувствующего себя как рыба в воде в противоречивом бизнесе интимных услуг. Дела у Мэджика идут в гору, но его по-прежнему хотят подставить, обобрать и убить. При этом сам брутальный владелец секс-империи одержим местью.
Судя по успеху первых сезонов, зрители горячо интересуются интимной жизнью богачей и криминальных авторитетов. В продолжении харизма Прилучного все так же выгодно подсвечивается на фоне дорогих ресторанов и стройных рядов эскортниц, а вот детективная линия обещает быть более выпуклой. Помимо звезды «Мажора» к своим ролям вернутся Елизавета Моряк, Александр Дьяченко и Александр Яцко.
«Каос»
Комедийное фэнтези «Каос» рассказывает про всемогущего, но очень неуверенного в себе бога Зевса. Его неврозы подпитывает древнее пророчество, согласно которому однажды его свергнут простые смертные. Пока грозный Зевс отыгрывает комплексы на жителях Земли, другие боги тоже замечают, что их власть пошатнулась.
Среди прочих попыток провести ревизию мифологии (от «Американских богов» до «Чудотворцев») «Каос» отличает дерзкий тон и игривость. А главным украшением остроумного проекта служит великолепный Джефф Голдблюм, преступно редко появляющийся в больших ролях.
«Убийства в одном здании», 4 сезон
Невероятно уютный комедийный детектив «Убийства в одном здании» заходит на четвертый сезон, не утратив ни капли своего старомодного обаяния. Трио сыщиков в исполнении Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается к расследованию убийства, совершенного в третьем сезоне. При этом в Голливуде о подкастерах хотят снять фильм и даже находят исполнителей главных ролей.
А актерский состав сериала, и без того бесподобный, все разрастается. Искрометная Мэрил Стрип, принесшая радость своим появлением в третьей части, стала постоянной актрисой проекта. Среди новичков значатся Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория и Мелисса Маккарти.