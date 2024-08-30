Борис Щербаков заявил, что слухи о его болезни «подбрасывают враги»

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии. По данным канала, актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечалось, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.