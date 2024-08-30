IOWA высказалась о последней роли Дмитрия «Пухляша» Красилова в кино

В мае сообщалось, что мать Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в которой звезда сыграл одну из ролей. Она обращалась к поклонникам «Пухляша» со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске. В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.