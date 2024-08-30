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IOWA высказалась о последней роли Дмитрия «Пухляша» Красилова в кино

Певица назвала красивой точкой танец артиста в фильме «Бар “МоскваЧики”»

Роль в фильме «Бар “МоскваЧики”» стала последней для танцора «Пухляша» (настоящее имя — Дмитрий Красилов), которого не стало в декабре 2023 года. Певица Екатерина Иванчикова (IOWA) в беседе с «Пятым каналом» прокомментировала эту работу артиста.

«Никто не знает, когда случится последний день. Поэтому, с одной стороны, это счастье, когда ты успел реализоваться. Эта последняя роль и этот пророческий танец — красивая точка», — сказала она.

По ее словам, эпизод с танцем в фильме был импровизацией, поэтому артистам пришлось придумывать движения в процессе. Она отметила, что режиссер картины Анарио Мамедов позволил им двигаться так, как они чувствовали. Иванчикова добавила, что в фильме зрители снова смогут увидеть живого и улыбающегося «Пухляша».

В мае сообщалось, что мать Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в которой звезда сыграл одну из ролей. Она обращалась к поклонникам «Пухляша» со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске. В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.

Ранее мама Красилова опубликовала песню сына.