Екатерина Волкова рассказала, куда поступил ее 17-летний сын

В беседе с Кино Mail Волкова также рассказала, как готовится с детьми к 1 сентября. Ее 16-летняя дочь Александра перешла в десятый класс. Девушка, в отличие от старшего брата, сама выбирает себя школьную одежду. А с Богданом, по словам актрисы, ей приходится непросто.