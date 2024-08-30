Екатерина Волкова рассказала, куда поступил ее 17-летний сын

Екатерина Волкова появилась на премьере фильма «Обе Две» и рассказала Кино Mail, куда поступил ее 17-летний сын. По словам звезды сериала «Скорая помощь», ее наследник стал студентом МГИМО, факультет управления и политики, где будет изучать международные отношения.
Актриса призналась, что очень волновалась за сына. Однако ее наследник сдал внутренний экзамен по английскому на 80 баллов и стал студентом престижного вуза, несмотря на большой конкурс.
В беседе с Кино Mail Волкова также рассказала, как готовится с детьми к 1 сентября. Ее 16-летняя дочь Александра перешла в десятый класс. Девушка, в отличие от старшего брата, сама выбирает себя школьную одежду. А с Богданом, по словам актрисы, ей приходится непросто.
«Его не вытащить в магазины, а им сказали в МГИМО, что вы будущие дипломаты и должны соответственно быть одеты — костюм, рубашка белая, ботинки, галстук», — отметила звезда кино.
Она добавила, что у нее осталось несколько дней, чтобы подобрать наследнику одежду перед учебой.
«Я готовлюсь к этому морально, потому что он ворчит и сопротивляется», — заключила актриса.
Напомним, Екатерина Волкова родила сына Богдана и дочь Александру в браке с писателем Эдуардом Лимоновым. Она рассталась с супругом, когда еще была беременна вторым ребенком.
После развода пара сохранила дружеские отношения. В 2020 году писатель ушел из жизни.