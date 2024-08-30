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Уехавший из России Бурковский опубликовал фото с женой и раскрыл ее прозвище

Актер публично поздравил жену с годовщиной свадьбы
Андрей Бурковский с женой Ольгой
Андрей Бурковский с женой Ольгой

Звезда КВН, актер Андрей Бурковский, публично поздравил супругу с годовщиной свадьбы. Шоумен поделился в соцсетях редкими фото с женой Ольгой и раскрыл ее домашнее прозвище.

«Поздравляю с годовщиной. 16 лет в браке. Люблю тебя так сильно, моя Гагуся», — написал артист.

У пары двое детей: они воспитывают 13-летнего сына Максима и 11-летнюю дочь Алису. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

В конце 2022 года артист улетел с семьей в США. Бурковскому часто задают вопрос в сети, планирует ли он вернуться на родину, но он ничего не отвечает подписчикам и не называет причины отъезда.

В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.