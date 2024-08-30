Анджелина Джоли в роскошном образе восхитила публику в Венеции

Анджелина Джоли приехала на 81-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого презентовала байопик «Мария» режиссера Пабло Ларраина. В картине она сыграла оперную диву Марию Каллас.
Голливудская актриса произвела фурор на красной дорожке и восхитила публику своим образом. 49-летняя звезда для светского выхода выбрала платье в пол песочного оттенка с открытыми плечами, поверх которого надела меховую накидку и украсила ее золотой брошью.
Известно, что ранее это украшение принадлежало самой Каллас. Джоли также распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж с красными губами.
После просмотра фильма зрители аплодировали его создателям восемь минут. Звезда фильма «Мистер и миссис Смит» эмоционально отреагировала на овации и не смогла сдержать слез.
Напомним, в фильме «Мария» Анжелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас, которая к концу карьеры лишилась голоса и почти не выходила из своей квартиры в Париже.
Ради этой роли актриса профессионально занималась вокалом. Долгое время она работала с оперными певцами над своим дыханием и движениями.
«Все знают, я очень сильно нервничала. Я тренировалась почти семь месяцев, потому что, когда ты работаешь с Пабло Ларраином, ты не можешь ничего делать наполовину», — говорила звезда.
Ранее стало известно, что организаторы Венецианского кинофестиваля сделали все, чтобы Анджелина Джоли не встретилась на мероприятии со своим бывшим мужем, актером Брэдом Питтом, который вместе с Джорджем Клуни привезет на киносмотр картину «Одинокие волки».