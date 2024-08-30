Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли в роскошном образе восхитила публику в Венеции

Голливудская актриса представила фильм «Мария» на Венецианском кинофестивале

Анджелина Джоли приехала на 81-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого презентовала байопик «Мария» режиссера Пабло Ларраина. В картине она сыграла оперную диву Марию Каллас.

Голливудская актриса произвела фурор на красной дорожке и восхитила публику своим образом. 49-летняя звезда для светского выхода выбрала платье в пол песочного оттенка с открытыми плечами, поверх которого надела меховую накидку и украсила ее золотой брошью.

Известно, что ранее это украшение принадлежало самой Каллас. Джоли также распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж с красными губами.

После просмотра фильма зрители аплодировали его создателям восемь минут. Звезда фильма «Мистер и миссис Смит» эмоционально отреагировала на овации и не смогла сдержать слез.

Напомним, в фильме «Мария» Анжелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас, которая к концу карьеры лишилась голоса и почти не выходила из своей квартиры в Париже.

Ради этой роли актриса профессионально занималась вокалом. Долгое время она работала с оперными певцами над своим дыханием и движениями.

«Все знают, я очень сильно нервничала. Я тренировалась почти семь месяцев, потому что, когда ты работаешь с Пабло Ларраином, ты не можешь ничего делать наполовину», — говорила звезда.

Ранее стало известно, что организаторы Венецианского кинофестиваля сделали все, чтобы Анджелина Джоли не встретилась на мероприятии со своим бывшим мужем, актером Брэдом Питтом, который вместе с Джорджем Клуни привезет на киносмотр картину «Одинокие волки».