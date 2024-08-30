Трейлер дня: Акиньшина заряжает на успех в роли инфоцыганки

Появился трейлер драмеди «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной в роли популярного мотивационного тренера. В фильме также снимались Настасья Самбурская, Татьяна Орлова и Дмитрий Чеботарев.
Света Солнце — звездный коуч. К ней на тренинги приходят толпы, ее книги издаются огромными тиражами. Но однажды ее обвиняют в мошенничестве и сажают в тюрьму. Чтобы освободиться, Свете нужны отзывы клиентов, жизнь которых пошла в гору после ее тренингов. Но волна хейта захлестнула всех — на защиту известного тренера не встал ни один из ее бывших поклонников. Единственным шансом на спасение для Светы оказались ее сокамерницы, с недоверием воспринимающие подобные практики.
«Сама я скептически отношусь к мотивационным тренингам. Я верю, что человек сам отвечает за все, что происходит у него в жизни. И если хотя бы один зритель после просмотра нашего кино чуть-чуть изменится и поверит в свои силы, то все, что мы сделали, было не зря!», — поделилась Акиньшина.
Режиссером картины стал Виталий Дудка, поставивший «Юру дворника». На экране появятся также Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин.
Премьера фильма «За слова отвечаю» состоится 14 ноября.