Трейлер дня: Акиньшина заряжает на успех в роли инфоцыганки

Света Солнце — звездный коуч. К ней на тренинги приходят толпы, ее книги издаются огромными тиражами. Но однажды ее обвиняют в мошенничестве и сажают в тюрьму. Чтобы освободиться, Свете нужны отзывы клиентов, жизнь которых пошла в гору после ее тренингов. Но волна хейта захлестнула всех — на защиту известного тренера не встал ни один из ее бывших поклонников. Единственным шансом на спасение для Светы оказались ее сокамерницы, с недоверием воспринимающие подобные практики.