Коллега Тома Холланда и Зендаи вспомнила, как зарождались их отношения

Мариса Томей, известная по роли Мэй Паркер в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», вспомнила, как Том Холланд и Зендая влюбились на съемочной площадке.
«Наблюдать, как растут Том и Зендея и то, как они влюбляются друг в друга, было очень интересно», — рассказала она.
Отметим, что знаменитости познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году. Спустя 5 лет они подтвердили свой роман — в интервью изданию GQ Холланд заявил, что действительно встречается с Зендаей. Все пять лет до этого актеры утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.