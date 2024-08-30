Коллега Тома Холланда и Зендаи вспомнила, как зарождались их отношения

Отметим, что знаменитости познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году. Спустя 5 лет они подтвердили свой роман — в интервью изданию GQ Холланд заявил, что действительно встречается с Зендаей. Все пять лет до этого актеры утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.