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Коллега Тома Холланда и Зендаи вспомнила, как зарождались их отношения

Мариса Томей рассказала, что видела, как актеры влюблялись друг в друга на съемочной площадке
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Мариса Томей, известная по роли Мэй Паркер в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», вспомнила, как Том Холланд и Зендая влюбились на съемочной площадке. 

«Наблюдать, как растут Том и Зендея и то, как они влюбляются друг в друга, было очень интересно», — рассказала она.

Отметим, что знаменитости познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году. Спустя 5 лет они подтвердили свой роман — в интервью изданию GQ Холланд заявил, что действительно встречается с Зендаей. Все пять лет до этого актеры утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.