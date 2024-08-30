Организаторы кинофестиваля в Венеции не допустят встречи Джоли и Питта

На развод Джоли подала осенью 2016 года, указав в качестве причины непримиримые разногласия. Впоследствии актриса утверждала, что приняла решение уйти от Питта после того, как он в пьяном виде устроил скандал во время частного рейса. Актер якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за горло.