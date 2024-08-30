Организаторы кинофестиваля в Венеции не допустят встречи Джоли и Питта

Организаторы Венецианского кинофестиваля прилагают усилия, чтобы экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли не встретились во время мероприятия. По словам художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, для этого были приняты специальные меры предосторожности, чтобы исключить любую возможность встречи двух актеров, сообщает Page Six.
Как отметил Альберто Барбера, организаторы составили такое расписание, чтобы показы фильмов знаменитых бывших супругов не пересекались. Он пояснил, что Джоли прибудет на фестиваль в первый день, 29 августа, и вскоре после этого отправится в Колорадо на кинофестиваль Теллурайд вместе с Пабло Ларраином — режиссером фильма «Мария» об оперной певице Марии Каллас, в котором Джоли исполнила главную роль.
Брэд Питт, в свою очередь, приедет в Венецию только 1 сентября — на премьеру нового фильма с Джорджем Клуни «Одинокие волки». Источники издания сообщают, что ни Питт, ни Джоли не просили специально о том, чтобы их расписание было разнесено.
Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе с 2005 года. В 2006 году у них появилась дочь Шайло Нувель, а 2008 году — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт также усыновил всех приемных детей актрисы — Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли. В 2014 году знаменитости сыграли свадьбу на юге Франции.
На развод Джоли подала осенью 2016 года, указав в качестве причины непримиримые разногласия. Впоследствии актриса утверждала, что приняла решение уйти от Питта после того, как он в пьяном виде устроил скандал во время частного рейса. Актер якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за горло.
В 2021 году Джоли продала свою долю от общего с Питтом винного бизнеса Chateau Miraval российскому миллиардеру. В июне 2022 года Питт обвинил Джоли в том, что эта сделка была совершена ради мести.
Актер считал, что бывшая возлюбленная намеренно скрыла от него факт продажи. Он утверждал, что у них была договоренность продавать доли «только с согласия друг друга». Актриса заявляла, что больше не будет принимать участия в ведении такого бизнеса, потому что «алкоголь навредил ее семье».
В апреле 2024 года стало известно, что Анджелина Джоли заработала почти 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом. Эта сумма включает выплачиваемые экс-супругом алименты и деньги от продажи ее доли в винодельне — шато в Провансе.