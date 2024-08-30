Звезда «Гарри Поттера» спровоцировала слухи о помолвке

Звезда фильмов о «Гарри Поттере», актриса Хелена Бонем Картер спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом Рэем Дагом Хольмбоэ, который младше нее на 23 года. Об этом сообщает Daily Mail.
Картер заметили с помолвочным кольцом на пальце. Поклонники предположили, что ее бойфренд, искусствовед Рэй Даг Хольмбоэ, сделал актрисе предложение. Пара познакомилась на свадьбе друзей.
До этого актриса 13 лет жила в фактическом браке с режиссером Тимом Бертоном, но в 2014 году они расстались. Как выяснилось, режиссер изменял своей фактической жене с ассистенткой. В октябре 2018 года стало известно, что Хелена состоит в романтических отношениях с 32-летним писателем, преподавателем современной литературы и искусства Рэем Хольмбоэ.
Хелена Бонем Картер также критиковала культуру отмены и заступилась за Джонни Деппа и Джоан Роулинг, которые пострадали из-за общественной критики.