61-летнюю Деми Мур раскритиковали за худобу: «Истощена»

Актрису Деми Мур раскритиковали из-за выхода в кожаных брюках. Об этом сообщает Daily Mail.
61-летняя Деми Мур вышла на публику в синих кожаных брюках клеш и вязаном свитере. Образ дополнили черные босоножки на платформе и высоком каблуке. Однако внимание поклонников привлекла излишняя худоба актрисы.
«Деми слишком худая», «Она уже чересчур худая», «Истощена», — написали в комментариях.
Деми Мур родила трех дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
В начале июля Мур показала в соцсети редкие фотографии больного Брюса Уиллиса. Она публично поздравила экс-супруга с Международным днем отца.
В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.