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Орнелла Мути прилетела в Россию

Итальянская актриса собирается посетить персональную выставку Никаса Сафронова
Орнелла Мути
Орнелла МутиИсточник: Legion-Media.ru

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Россию. Об этом сообщили «Известия».

69-летняя Мути посетит открытие персональной выставки художника Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу». Мероприятие пройдет 31 августа в инженерном доме Петропавловской крепости.

Бабушка звезды итальянского кино родилась в Санкт-Петербурге, после уехала в Эстонию, где родилась мама актрисы. Мать иногда пела Орнелле песни по-русски.

В ноябре 2023 года Мути приезжала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке.

В том же месяце Мути признавалась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса сетовала, что изучение русского языка продвигается тяжело из-за высокой занятости.