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Анджелина Джоли обучилась оперному пению ради роли

Голливудская звезда представила фильм о Марии Каллас на Венецианском кинофестивале
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анджелина Джоли призналась, что обучалась оперному пению, чтобы сыграть Марию Каллас в документальном фильме о певице «Мария». Об этом знаменитость рассказала на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля.

«Я ужасно нервничала. Потратила почти семь месяцев на подготовку, потому что, когда работаешь с Пабло (режиссером картины Пабло Ларраином. — Ред.), нельзя делать наполовину», — заявила Джоли.

Еще больше усиливало напряжение то, что актриса никогда раньше не пела на публике. При этом во время съемок байопика Джоли пришлось демонстрировать свои вокальные данные на сцене парижского театра «Ла Скала».

«Там были мои дети, они помогли запереть дверь, чтобы никто не вошел. Меня трясло», — вспомнила артистка.

Премьера фильма «Мария» с Анжелиной Джоли в главной роли состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале. Съемки картины проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Коди Смит-МакФи и другие.

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