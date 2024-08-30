Чулпан Хаматова представила в Венеции фильм о сбежавшей из России семье

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. До этого издание kp.ru писало, что артистка «перебивается случайными заработками» после отъезда из России. По информации издания, Хаматова нечасто выступает на сцене театра из-за незнания языка.