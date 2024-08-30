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Чулпан Хаматова представила в Венеции фильм о сбежавшей из России семье

Актриса появилась на красной дорожке премьеры фильма «Тихая жизнь»
Кадр из фильма «Тихая жизнь»
Кадр из фильма «Тихая жизнь»

Актриса Чулпан Хаматова появилась на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Тихая жизнь» режиссера Александроса Авранаса.

Хаматова позировала фотографам в новом образе, покрасив волосы в темный. Она была одета в платье чуть выше щиколотки с пышными рукавами. Ее образ дополняли небольшие черные серьги и белые босоножки на высоком каблуке.

На премьере актриса появилась в компании актера Григория Добрыгина, который получил премию «Серебряный Медведь» за фильм «Как я провел этим летом». Он также сыграл одну из ролей в фильме Авранаса.

Картину «Тихая жизнь» с Хаматовой и Добрыгиным показали на венецианском фестивале в секции «Горизонты». Фильм рассказывает о семье из России, которая переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. До этого издание kp.ru писало, что артистка «перебивается случайными заработками» после отъезда из России. По информации издания, Хаматова нечасто выступает на сцене театра из-за незнания языка.