Майку за сорок, он живет с мамой в Джерси, подрабатывает на стройке, зависает с друзьями и, в общем, не унывает. Его жизнь переворачивает появление бывшей подружки, которая бросила его после школьного выпускного. Оказывается, за эти 25 лет, что они не виделись, Роксана стала крутой шпионкой и теперь работает в спецслужбе. А старый приятель понадобился ей для того, чтобы с его помощью вернуть украденный список всех секретных агентов США. Майку предстоит экспресс-курс погружения в опасный мир шпионажа.