«Чужой: Ромул»
Рэйн живет и работает на затененной шахтерской планете со своим андроидом, мечтая вырваться за ее пределы. И однажды такой шанс подворачивается — вместе с группой своих коллег Рэйн отправляется на заброшенный космический корабль «Возрождение», где остались криогенные камеры, с помощью которых они смогут добраться до другой обитаемой планеты. Но на корабле молодежь поджидают смертоносные лицехваты и грудоломы — за путевку в жизнь придется побороться.
«Чужой: Ромул» выглядит тщательной компиляцией элементов оригинальных фильмов — действие новой части разворачивается между «Чужим» Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона, отсылая к той же обстановке, событиям и чувствам, с которыми в свое время столкнулись Эллен Рипли и ее команда. Философскими подтекстами, которыми обросло наследие Скотта в поздних фильмах франшизы, режиссер Федерико Альварес решил не увлекаться — зато размноженными ксеноморфами, вытворяющими с человеческими телами самые изощренные ужасы, зрители смогут насладиться сполна.
«Союз»
Майку за сорок, он живет с мамой в Джерси, подрабатывает на стройке, зависает с друзьями и, в общем, не унывает. Его жизнь переворачивает появление бывшей подружки, которая бросила его после школьного выпускного. Оказывается, за эти 25 лет, что они не виделись, Роксана стала крутой шпионкой и теперь работает в спецслужбе. А старый приятель понадобился ей для того, чтобы с его помощью вернуть украденный список всех секретных агентов США. Майку предстоит экспресс-курс погружения в опасный мир шпионажа.
Экшен-комедия с элементами мелодрамы и совершенно безликим названием «Союз» (изначально фильм должен был называться «Наш человек из Джерси», что хотя бы подчеркивало его комичную интонацию) — повод порадоваться за прекрасную физическую форму Марка Уолберга и Холли Берри, лихо справляющихся со сценами погонь, перестрелок и драк. Комедийную составляющую усиливает Дж. К. Симмонс, а также неловкие романтические диалоги и в целом позитивный настрой ленты, напоминающей о том, что после сорока жизнь только начинается.
«Подай знак»
Официантка Фрида из Лос-Анджелеса своего не упустит. Познакомившись с it-магнатом и филантропом Слэйтером Кингом (Ченнинг Татум) на вечеринке, девушка соглашается полететь на его частный тропический остров, утопающий в роскоши и веселье. Фрида и ее подруга Джесс предвкушают райский отдых в шикарном поместье, с морем еды, алкоголя и красивых людей. Но вскоре на острове начинает происходить что-то очень странное.
«Подай знак» — остроумный триллер на грани хоррора, непредсказуемая и изобретательная сатира о патриархате, природе власти и взаимной манипуляции полов. Зои Кравиц, дебютирующая в режиссуре, виртуозно раскачивает зрителя на эмоциональных качелях, то затуманивая бдительность радостью и безмятежностью, то окуная в тревогу и параноидальный страх.
«Наемный убийца»
В среде профессиональных киллеров француженку Зи называют «Королевой мертвых», она одна из лучших в своем деле и выполняет работу быстро и четко. Но когда ей поступает заказ на слепую девушку, Зи отказывается его принять. Теперь на киллершу охотятся со всех сторон — поймать героиню пытаются и коллеги, и полиция.
Джон Ву переснял свой культовый гонконгский боевик 80-х, рассказывавший историю киллера, неожиданно нашедшего родственную душу в преследующем его полицейском. В центре нового «Наемного убийцы» — героиня Натали Эммануэль («Игра престолов»), а дуэт ей составил звезда «1+1» Омар Си. Несмотря на то, что Ву навсегда останется в истории как классик гангстерского и экшен-кино, этот довольно вторичный и бесхитростный боевик вряд ли способен удивить зрителя хоть чем-нибудь оригинальным.
«Оно слушает»
Кино продолжает с тревогой заглядывать в техногенное будущее, которое на самом деле может начаться уже завтра — буквально с порога вашего умного дома, эволюционирующего до уровня злого гения. Герои фантастического (пока еще) хоррора «Оно слушает» с Джоном Чо и Кэтрин Уотерстон — обычная семья, которая тестирует новейшую разработку в области искусственного интеллекта. Система по имени Ийя призвана стать незаменимым бытовым помощником и контролировать буквально все, что происходит в жизни домочадцев. Но, конечно, все заходит слишком далеко.