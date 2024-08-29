Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: изумительная драма о любви и страсти к кулинарии

Сегодня в рубрике – «Рецепт любви», кино о высоких чувствах с восхитительным ароматом французской кухни с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем

Вот уже двадцать лет Эжени работает кухаркой у известного гурмана Додена, который не только ценит ее за выдающиеся кулинарные способности, но и очень любит и неоднократно звал замуж — каждый раз безуспешно. Эжени, в свою очередь, ценит свою свободу, как и то, что объединяет их с Доденом. А это — безмерная любовь и страсть к изысканным блюдам, приготовление которых позволяет им выражать свои чувства друг к другу.

«Рецепт любви» — поистине французское кино (хотя снял его уроженец Вьетнама Чан Ань Хунг, получивший в Каннах приз за лучшую режиссуру), удивительно красивая и элегантная история о любви без эгоизма, уважении и трепетной заботе о любимом человеке.

В длинных, подробных, изумительно снятых сценах мы наблюдаем за детальным следованием старинным французским рецептам, из которых рождаются необыкновенные блюда — настоящие произведения искусства. Это кино точно не стоит смотреть на голодный желудок.

Трогательные отношения Эжени и Додена воплотили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель, которых на самом деле связывал роман. Спустя годы это кино воссоединило актеров на экране, подарив удовольствие сыграть такие тонкие и чувственные роли.

8.0
Рецепт любви
2023/Франция
18+
драма
мелодрама
исторический