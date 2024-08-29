Фильм на вечер: изумительная драма о любви и страсти к кулинарии

Вот уже двадцать лет Эжени работает кухаркой у известного гурмана Додена, который не только ценит ее за выдающиеся кулинарные способности, но и очень любит и неоднократно звал замуж — каждый раз безуспешно. Эжени, в свою очередь, ценит свою свободу, как и то, что объединяет их с Доденом. А это — безмерная любовь и страсть к изысканным блюдам, приготовление которых позволяет им выражать свои чувства друг к другу.
«Рецепт любви» — поистине французское кино (хотя снял его уроженец Вьетнама Чан Ань Хунг, получивший в Каннах приз за лучшую режиссуру), удивительно красивая и элегантная история о любви без эгоизма, уважении и трепетной заботе о любимом человеке.
В длинных, подробных, изумительно снятых сценах мы наблюдаем за детальным следованием старинным французским рецептам, из которых рождаются необыкновенные блюда — настоящие произведения искусства. Это кино точно не стоит смотреть на голодный желудок.
Трогательные отношения Эжени и Додена воплотили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель, которых на самом деле связывал роман. Спустя годы это кино воссоединило актеров на экране, подарив удовольствие сыграть такие тонкие и чувственные роли.