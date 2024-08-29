Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Бланшетт собралась идти голой на премьеру сериала в Венеции

Актриса пошутила о своем следующем выходе на красную дорожку фестиваля
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения неслучайны». Об этом сообщает Variety.

«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.

Кейт Бланшетт в Каннах
Кейт Бланшетт в КаннахИсточник: Legion-Media.ru

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Она появилась в нашумевшем образе на премьере фильма «Ученик» — биографической драмы Али Аббаси, исследующей темы власти и амбиций в коррумпированном мире политики. Фильм вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году.

Интернет-пользователи восприняли выход Бланшетт как политическое заявление. При этом сама артистка не стала комментировать эту информацию.

Ранее Кейт Бланшетт вышла в свет в «кольчуге» из 102 согнутых столовых ложек. В этом экстравагантном наряде она представила экранизацию игры «Бордерлендс», где сыграла главную роль.