Кейт Бланшетт собралась идти голой на премьеру сериала в Венеции

Актриса Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения неслучайны». Об этом сообщает Variety.
«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.
До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Она появилась в нашумевшем образе на премьере фильма «Ученик» — биографической драмы Али Аббаси, исследующей темы власти и амбиций в коррумпированном мире политики. Фильм вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Интернет-пользователи восприняли выход Бланшетт как политическое заявление. При этом сама артистка не стала комментировать эту информацию.
Ранее Кейт Бланшетт вышла в свет в «кольчуге» из 102 согнутых столовых ложек. В этом экстравагантном наряде она представила экранизацию игры «Бордерлендс», где сыграла главную роль.