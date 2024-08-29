Кейт Бланшетт собралась идти голой на премьеру сериала в Венеции

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Она появилась в нашумевшем образе на премьере фильма «Ученик» — биографической драмы Али Аббаси, исследующей темы власти и амбиций в коррумпированном мире политики. Фильм вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году.