Звезда «Улиц разбитых фонарей» осудил Калныньша за слова о долгах СССР

Селин напомнил Калныньшу, как однажды работал с ним над одним из проектов. Он заявил, что будет разговаривать с актером «по-мужски». По словам Селина, актерский талант Калныньша проявился в СССР, и на тот момент артиста не смущали предлагаемые гонорары.