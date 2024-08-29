Российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей

В российский прокат комедия «Тур с Иванушками» вышла 7 марта 2024 года. Сюжет рассказывает о трех подругах, которые в детстве фанатели по группе «Иванушки International». Девушки отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни.