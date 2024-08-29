Российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей

Международный прокат музыкальной комедии «Тур с Иванушками» стартует 30 августа 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Российский фильм покажут в кинотеатрах Турции (прокатчик Kunay Film) и ОАЭ (Empire Entertainment). За границей комедия выйдет на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами.
Также сообщается, что идут переговоры о продаже международных прав на фильм с партнерами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.
В российский прокат комедия «Тур с Иванушками» вышла 7 марта 2024 года. Сюжет рассказывает о трех подругах, которые в детстве фанатели по группе «Иванушки International». Девушки отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни.
В комедии снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Анна Пескова и Роман Курцын. Также в съемках приняли участие солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.
Ранее звезда фильма «Тур с Иванушками» вспомнила, как пострадала из-за съемок.