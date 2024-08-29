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В сети обсуждают выход Джоли на кинофестивале в Венеции

Актриса появилась на публике в шифоновом платье с декольте
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику в элегантном образе после того, как сменила цвет волос на более светлый. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли 49-летнюю Анджелину Джоли на 81-м Венецианском кинофестивале. Знаменитость появилась на публике в темно-зеленом шифоновом макси-платье с декольте, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, серьгами и кольцом с бриллиантом. Голливудская актриса распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать новый образ Джоли. Одни критиковали актрису, а другие восхищались ее внешним видом.

«Брюнеткой она выглядит лучше», «Вечно сенсационный результат с минимальными усилиями», «Ей нужно снова стать брюнеткой. Блонд ей не идет», «Она выглядит безвкусно», «Она прекрасна», «Она выглядит нездоровой», «Очень красивая, но мне кажется, что темные волосы делают ее еще более привлекательной», — писали в комментариях.

На днях Анджелина Джоли впервые продемонстрировала свой новый имидж. На публике актриса появилась в бежевом тренче с укороченными рукавами, широких черных брюках и сапогах на каблуке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Актриса прилетела в Италию на Венецианский кинофестиваль.