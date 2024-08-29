В сети обсуждают выход Джоли на кинофестивале в Венеции

«Брюнеткой она выглядит лучше», «Вечно сенсационный результат с минимальными усилиями», «Ей нужно снова стать брюнеткой. Блонд ей не идет», «Она выглядит безвкусно», «Она прекрасна», «Она выглядит нездоровой», «Очень красивая, но мне кажется, что темные волосы делают ее еще более привлекательной», — писали в комментариях.